Ampans es planteja aplicar un ERTO pel tancament dels centres de treball

La crisi del coronavirus està afectant durament els centres de persones amb discapacitat intel·lectual, un sector històricament tocat. La mesura obliga a tancar molts dels seus centres de treball, que són font important d'ingressos. És el cas, per exemple, d'Ampans, que es planteja un ERTO que podria afectar 200 treballadors d'una plantilla de 900.

Segons explica el seu director, Toni Espinal, tenen totalment parades activitats com el restaurant, el garden i les deixalleries. A més, hi ha empreses que ja havien fet comandes i ara les estan anul·lant. A l'Anoia, Àuria té una situació similar. En aquest cas, les empreses exigeixen unes entregues que, a causa del confinament, no s'han pogut subministrar.

Des d'Ampans, a més, el seu director, Toni Espinal, lamenta que no estan rebent les comandes de material de seguretat que havien demanat per fer front a la pandèmia del coronavirus que està afectant tot l'Estat.

De moment, no han detectat cap cas positiu, però lamenten que han fet comandes que no arriben o, si ho fan, és a mitges. «Ara mateix necessitaríem entre 4.000 i 5.000 mascaretes. Com que no arriben, alguns voluntaris les estan fent de roba», expliquen des del centre.