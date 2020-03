El cap del PDeCAT a Manresa es resisteix a parlar castellà a la Guàrdia Civil i acaba denunciat

El president del PDeCAT de Manresa, Josep Maria Fius, va ser denunciat ahir al matí per la Guàrdia Civil després de resistir-se a parlar castellà amb dos agents que el van aturar al carrer d'Àngel Guimerà quan tornava de llençar les escombraries. La Guàrdia Civil va confirmar a Regió7 que han denunciat Fius per faltar al respecte i la consideració dels agents de l'autoritat, perquè «no s'ha comportat correctament», però no ha pogut detallar quins són els fets concrets que han provocat la denúncia.

L'incident, que el mateix Fius va fer públic a les xarxes, va començar quan una patrulla de la Guàrdia Civil va veure el manresà al carrer i es va aturar per demanar-li què feia i on anava. Segons el relat del polític, ell va respondre les preguntes de la Guàrdia Civil en català, fet que hauria molestat els agents, que li van demanar que parlés en castellà perquè no el podien entendre. Després de llançar «un sospir», explica Fius, els guàrdies van elevar el to i van començar a proferir alguns crits i li van demanar el DNI. També van avisar els «seus superiors», i minuts més tard es va presentar un vehicle de paisà al lloc dels fets amb dos guàrdies més.

La Guàrdia Civil, consultada per Regió7, defensa que parlar català «no és una infracció» i que, a més, un dels agents que van denunciar Fius «és català, per tant entén i parla perfectament el català». El cos justifica la denúncia per l'actitud de Fius, que hauria faltat al respecte els agents. Entre les causes del delicte del qual se l'acusa hi ha insults o amenaces a l'autoritat, fet que Fius nega.

El president del PDeCAT es va mostrar «al·lucinat» pels fets en declaracions a Regió7 i va criticar que els agents no el deixessin ni trucar a la seva dona per avisar-la de per què trigava tant a tornar. Assegura que la Guàrdia Civil no li va ensenyar la denúncia ni el va informar de quines poden ser les conseqüències si prospera. La Guàrdia Civil remarca que té competències en tot el territori espanyol per identificar qualsevol ciutadà que estigui al carrer, atesa la situació d'emergència pel coronavirus i les recomanacions de confinament.

El PDeCAT del Bages va emetre ahir un comunicat en què condemnava «l'atac als drets civils» a Fius. Segons el partit, «ens trobem davant d'un intolerable atac a la llibertat d'un ciutadà i també a l'ús lliure de la llengua catalana». A més a més, reclama als «funcionaris públics» que en plena crisi de la pandèmia «ajuda i solucions, i no pas buscar problemes on no n'hi ha».

També ERC de Manresa va pronunciar-se en el mateix sentit i, en un comunicat, es preguntava «si aquesta és l'aportació militar a una crisi sanitària». El partit republicà també volia manifestar en la nota «tot el nostre suport a l'afectat Josep Maria Fius, president del PDeCAT a Manresa. Els drets civils no es toquen!», concloïa.