Detenen dues persones per intentar accedir amb el seu vehicle a la T-1 de l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per intentar accedir amb el seu vehicle a l'interior de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. No hi ha cap persona ferida. Els TEDAX han descartat que el vehicle porti explosius. Els fets han tingut lloc cap a les 5 de la matinada, quan el cotxe ha accedit a la zona intermodal entrant per les portes giratòries. Aquest és el punt on arriben els diferents transports i hi ha la zona de taxis. L'operació encara està en marxa i els Mossos demanen a la ciutadania que segueixi les indicacions policials. Els agents encara estan fent comprovacions al vehicle i hi ha algun carril tallat. L'accés al metro a la planta 0 està tancat, però per la resta, l'aeroport ja funciona amb normalitat.