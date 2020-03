Itàlia registra 627 morts en un sol dia

Itàlia ha sumat 627 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, una xifra rècord des que es va confirmar el primer cas, per la qual cosa el balanç de víctimes mortals s'eleva ja per sobre dels 4.000. A més, s'han comptabilitzat 4.670 nous casos en tot el país, per la qual cosa la xifra total d'afectats és de més de 45.700 contagis.

A Llombardia, la regió més colpejada per la pandèmia, el total de casos s'eleva ja a 22.264, després de sumar 2.380 en l'últim dia, mentre que els morts ascendeixen a 2.549, després que s'hagin comptabilitzat 381 morts.