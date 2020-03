L'onada d'ERTO afectarà els propers dies més de 2.500 treballadors al Bages

Més de 2.500 treballadors d'empreses industrials del Bages estan o estaran en els propes dies en règim d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Ahir empresa i comitè negociaven un expedient a Denso, que probablement afectarà més del 60% dels 900 treballadors en plantilla, segons fonts sindicals. Oliva Torras, segons confirmava ahir la direcció a aquest diari, també preveu aplicar un expedient a partir de l'1 d'abril. Altres empreses en negociació d'ERTO al territori o ja aplicant-se, tal com ha anat avançant aquest diari, són Proseat, Maxion Wheels, Ausa, Gestamp, Magneti Marelli, a més de Martisa i la berguedana Montajes Rus, entre d'altres, segons ha pogut saber aquest diari. A més, ICL ha donat un permís retribuït al 50% de la plantilla, mentre que altres empreses estan aplicant, de moment, mesures de flexibilització interna.

Segons fonts empresarials, una data clau per veure l'esdevenir del sector industrial en els propers dies serà avui. La majoria d'empreses que estudien un expedient encara treballaran (com és el cas d'Oliva Torras), esperant els esdeveniments a partir de dilluns, per aturar la producció ja la setmana que ve, o bé ja deixaran de fer-ho, com és el cas de Maxion Wheels. L'1 d'abril serà una altra data clau, ja que serà llavors quan diverses empreses (com Ausa i la mateixa Oliva Torras) s'han plantejat l'aturada general si ja no hi ha clients i proveïdors amb qui mantenir la relació comercial.

La qüestió és que no entra subministrament, ni material que ja està elaborat pot sortir de les fàbriques. L'aturada és en cadena, i si fàbriques que abasteixen la indústria local s'aturen o ho fan els seus clients (com és el cas evident de Seat i altres fabricants d'automoció), el fre de la producció aquí és el pas següent.

La situació desborda el teixit industrial local, que l'afronta amb desconcert i també amb precaució. «Fins avui [per ahir] hem pres les mesures corresponents, com el teletreball o reforçar les mesures higièniques. Hi ha matèries primeres que encara ens arriben, però aviat ho deixaran de fer. El que produïm, a més, no surt per la porta», explica Jordi Catllà, adjunt a direcció i responsable d'instal·lacions i producció d'Oliva Torras. «El comitè també veu bé l'ERTO, perquè és el millor que es podia fer en aquest cas».

Catllà és crtític amb l'actuació del Govern central: «Ho han fet millor a Dinamarca, on el Govern, per a les aturades, aporta el 70% de la despesa, l'empresa el 25% i el treballador, 5 dies de les vacances. I tothom confinat a casa. Això són mesures contundents, i semblen les més efectives».

Des del front sindical, Mercè Gómez, secretària general de la territorial Bages-Berguedà d'UGT, reclama «molta calma, molta concentració, i molta responsabilitat», i demana perseguir «la picaresca» d'empreses que puguin «aprofitar» la situació «per fer coses que no han de fer». «Cal estar alerta que no es lesionin els drets dels treballadors, que són els que, com sempre, acabaran rebent més», diu Gómez, que demana més claredat en les mesures del Govern.



Enquesta al Berguedà

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha fet una enquesta entre els seus 270 associats sobre l'afectació de la Covid-19 en la seva operativa. L'ACEB ha rebut 103 respostes, i conclou que el 70% de les pimes i autònoms continuarà patint l'afectació del coronavirus sobre la seva activitat els propers mesos i es mostren molt preocupades per la situació d'incertesa que estan patint.

A més, el 13% de les empreses enquestades es planteja fer un ERTO o ja l'estan tramitant.

Per al 34% de les pimes i autònoms de la comarca, la crisi no està tenint cap efecte en termes de reducció de vendes o d'activitat, mentre que per al 66% restant, sí. El 22% afirma que ha hagut de parar el 100% la seva feina i el 44% entre el 10% i el 90%. En contrapartida, segons l'enquesta, el 5% del total (del sector primari, les TIC i serveis professionals com assessories) ha vist augmentada la seva activitat. En sectors com la construcció, l'hostaleria i la restauració, l'aturada ha estat de prop del 100%.