Mitja dotzena de grans empreses de l'Anoia ja han presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació

Mitja dotzena d'empreses significatives de l'Anoia han presentat ERTO. A més de l'anunci de Funosa, a Òdena, CCOO ha donat a conèixer els casos de Novares Iberica, amb 400 treballadors; SMRC REYDEL, amb 150; Indústries Valls, amb 200; Gràfiques Argent; Equip Ceràmic; i Anoia Motor. A més, alerta que l'afectació és també molt gran a la petita i la mitjana empresa, amb menys presència de representació legal dels treballadors, tot i que se'ls estan adreçant a demanar assessorament i tutela.

CCOO fa una crida a implantar mesures com el teletreball i la flexibilitat interna per evitar els ERTO i recorda que ha acordat mesures alternatives per evitar expedients, com seria el cas de Miquel y Costas. També alerten les persones treballadores d'empreses de sectors del lleure educatiu i sociocultural, neteja o seguretat privada que mantenen contractes de servei amb les administracions públiques que estiguin alerta perquè no es produeixin situacions d'irregularitats. Quant als empleats dels municipis confinats, des del sindicat exigeixen al Govern espanyol «criteris clars i seguretat jurídica» i als departaments de Treball i Salut una «coordinació efectiva perquè els treballadors de la Conca d'Òdena no surtin perjudicats i tinguin una resposta positiva davant aquesta excepcional situació».

CCOO diu valorar «positivament» les mesures decretades pel Govern perquè «trenquen amb la idea de l'acomiadament com a exclusiva alternativa davant la situació d'incertessa econòmica», segons un comunicat fet públic ahir pel sindicat.