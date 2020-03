El nostre diari de cada dia

«La gent surt a buscar el pa i a comprar el diari. Segurament no fan gaires coses més, però això sí», assegura Leopoldo Espinola, del quiosc Sant Domènec. I, entre les capçaleres, en primer terme, Regió7 . Amb mascareta i guants, Espinola atén la clientela que manté, sense que ningú ja no ho digui, la distància de seguretat. És un lloc ideal, la cruïlla més cèntrica de Manresa, a la Muralla Sant Francesc, però en l'assolellat matí d'un dijous de confinament, el trànsit de vianants és més aviat escàs. Diari i compres bàsiques. Productes de primera necessitat. Com la informació. Sobretot la d'aquest virus invisible que ha capgirat les rutines quotidianes. Excepte, com diu Espinola, la de comprar el pa i el diari. I n'ha afegit una altra: les visites excepcionals a la farmàcia.

Entre el degoteig de clients al quiosc, l'autora Beatrice Nyffenegger, nascuda a Suïssa el 1940, manresana des de fa 57 anys, i compradora habitual d'aquest diari: «Vull estar informada del que passa a Manresa i Regió7 m'ho explica. A més, aquests dies encara ajuda més a passar el temps a casa». Comparteix l'opinió, també, un veterà dels escenaris manresans, Enric Macià, de 73 anys, que ahir comprava aquest diari perquè és el que l'informa de la ciutat i ara, sobretot, del coronavirus: «La resta de mitjans, en general, no parlen de Manresa».

Al quiosc Carles de la plaça Catalunya, amb el parc infantil tancat i barrat, s'hi acosta Maria Teresa Alet, manresana de 70 anys. Diu que fa molts anys que compra Regió7 i aquests dies de confinament ho continua fent. Explica que vol estar «ben informada» del que passa a la ciutat i que el trajecte fins a l'establiment que regenta Xavier Blasco és, ara, dels pocs que fa pràcticament cada dia. També passa pel quiosc Francisca Torras, que s'encarrega de recollir Regió7 per al seu home, Martí Prat: «Fa anys que el compra», diu. Ho corrobora Blasco, que explica que des que va començar el confinament les «vendes de diaris, tot i que es nota que han reduït pàgines, és el que més aguanta» del negoci.

«M'interessa el que passa a Manresa. I ara també vull saber que està passant», explica Àngel Mestre, manresà de 62 anys. Té una fruiteria al carrer Barcelona i de bon matí entra al quiosc Arróniz, situat a les Bases de Manresa per comprar Regió7. És lector de sempre ,«molt sovint al bar», però ara alguns hàbits han canviat. La dependenta, Montse Costa, que fa 12 anys que treballa a l'establiment, coneix bé la clientela. També coincideix amb Blasco i Espinola que la premsa manté el timó i que, tot i que «és difícil fer previsions», hi ha dies que «els diaris s'acaben». Per exemple, dimarts, a 3/4 d'11 del matí ja no en quedaven, de Regió7. Aquests dies, explica, veu «cares noves» que també han activat la venda de premsa perquè l'altre quiosc de la zona, la Llibreria les Bases, està tancada temporalment. Avui, tots ells i la resta de quiosquers de la ciutat, hi tornaran per vendre un producte de primera necessitat en qualsevol societat democràtica.