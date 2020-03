La Policia Local de Berga va intensificar, ahir, els controls als conductors per tal de garantir que els ciutadans compleixin al màxim el confinament decretat amb motiu de l'estat d'alarma per evitar la propagació de la pandèmia del coronavirus. I només es desplacin per causes justificades. Van fer controls a les entrades de Berga (a la foto, a la centre), al polígon i dins del nucli urbà