Salut recomana l'aïllament al domicili abans que l'ingrés a un hospital en l'actual fase d'incidència del coronavirus

Davant l'actual evolució i la incidència del coronavirus, Salut recomana que els casos probables i fins i tot els confirmats que presentin una situació clínica que no necessàriment impliqui l'ingrés hospitalari, es valori l'aïllament domiciliari. Això s'indica per evitar el col·lapse dels hospitals i perquè se centrin en els casos més greus. L'aïllament a domicili, però, s'ha d'avaluar pels professionals tant des del punt de vista clínic com per l'entorn sanitari i també el social, segons el protocol actualitzat de Salut per fer front al coronavirus.

En aquest cas s'ha de garantir que les condicions de l'habitatge de la persona afectada possibilitin que hi hagi un aïllament efectiu. Cal disposar d'una habitació exclusiva per al malalt, que ha d'estar ben ventilada i que doni a l'exterior.

Les indicacions és que pugui disposar d'un bany propi. En el cas que hagi de ser compartit, s'hauran d'extremar les mesures d'higiene i cada vegada que se'n faci ús desinfectar-lo amb lleixiu domèstic. Es recomana, així mateix, que tan sols una persona de l'entorn familiar, si aquest és el cas, tingui contacte amb el malalt, i que ho faci seguint els protocols de seguretat.

El pacient ha d'estar plenament disponible per a les avaluacions mèdiques i Salut insisteix que tant el pacient com els qui hi conviuen han d'estar capacitats per aplicar mesures d'higiene, prevenció i control.