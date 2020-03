Torra pronostica «moments crítics» a la sanitat per a la setmana que ve

El president de la Generalitat, Quim Torra, va insistir a criticar ahir que el Govern espanyol encara no obligui al confinament total, tot i les recomanacions dels experts i científics. En una entrevista telemàtica a la cadena BBC, Torra va pronosticar «moments crítics» al sistema sanitari a partir de la setmana que ve. El president va constatar que la «màxima preocupació» és la sanitat, i preveu que aquest cap de setmana el sistema patirà «molt estrès» i que la setmana que ve «probablement es col·lapsi», tal com ja va dir la portaveu, Meritxell Budó.

Torra va advertir que el món tal com era abans del coronavirus ja no tornarà. El president, que ha donat positiu per coronavirus aquesta setmana, va explicar que no té febre.

Torra va criticar que Espanya mantingui que «no és necessari» el confinament total, i que aposti per tenir encara oberts els aeroports i els ports. «Nosaltres diem que no és la millor solució», va reblar el president de la Generalitat. «Només si ens confinem a casa, guanyarem la lluita contra el coronavirus», va remarcar.

El cap del Govern va tornar a fer una crida als professionals sanitaris que tinguin menys de 70 anys a reincorporar-se per lluitar contra la pandèmia del coronavirus. Els metges i infermeres que vulguin respondre a la petició s'han d'adreçar als seus antics centres sanitaris, que ja han rebut instruccions de com han de procedir, tal com va explicar al migdia la consellera de Salut, Alba Vergés.



L'Exèrcit a Catalunya

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va denunciar ahir que l'Exèrcit no els ha comunicat el seu desplegament a Catalunya per desinfectar el port i aeroport de Barcelona, i va lamentar que això no hauria estat necessari si el Govern central hagués acceptat la seva proposta per tancar el transport aeri, marítim i ferro- viari.

«No té sentit en cap cas tenir obert el port, l'aeroport i l'accés per via fèrria. Menys desinfeccions i més tancar ports, aeroports i les vies fèrries», va exclamar el conseller d'Interior de la Generalitat en una roda de premsa telemàtica.

Buch es referia així a l'anunci que pocs minuts abans havia efectuat en una compareixença a Madrid el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya, que va informar que l'Exèrcit actuaria ahir a Barcelona per dur a terme tasques de desinfecció del port i de l'aeroport del Prat, com a part dels 2.622 militars desplegats a 59 localitats espa-nyoles per lluitar contra el coronavirus.

Una unitat tàctica de 83 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) del quarter de Saragossa va arribar pels volts de dos quarts de vuit del vespre a la zona de sortides de la Terminal 1 de l'aeroport del Prat, on van començar les tasques de neteja i desinfecció.

Eren les primeres actuacions de les Forces Armades espanyoles a Catalunya en el marc de l'operació Balmis, desplegada des de la declaració de l'estat d'alarma per lluitar contra la Covid-19. Els militars van arribar al Prat en un total de 28 vehicles i des de poc després de dos quarts de vuit van començar a ruixar cada racó de la terminal amb una solució d'aigua i lleixiu, especialment a les zones de més trànsit de passatgers.

L'UME mantindrà els 83 militars al Prat almenys fins avui al matí, quan es preveu que una part es desplaci al port de Barcelona a fer les mateixes feines.