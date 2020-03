La Xina atura els contagis, mentre que Itàlia esdevé el país amb més defuncions

La Xina ha aconseguit aturar els contagis locals, encara que augmenten els casos reimportats de coronavirus, mentre que Itàlia va superar ahir el país asiàtic, que va ser el focus de l'epidèmia, en el nombre de morts.

Les morts a Itàlia per la Co- vid-19 van ascendir ahir a 3.405, 427 més que dimecres, amb la qual cosa el país es converteix en el primer del món per nombre de víctimes mortals,davant de la Xina, on s'han produït 3.245 defuncions.

El nombre de casos positius és actualment de 33.190 a Itàlia, mentre que ja han estat donats d'alta 4.440 persones, segons l'últim balanç ofert en roda de premsa pel cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli.

Mentrestant, la Xina va aconseguir ahir per primera vegada des del començament de la pandèmia el creixement zero en nous contagis locals, fins i tot en l'epicentre de Wuhan, encara que els casos procedents de l'exterior van augmentar, amb 34 infectats detectats en les últimes 24 hores.

La majoria dels 34 infectats procedents de l'exterior són viatgers del Regne Unit i d'Espanya, segons la Comissió Nacional de Salut, i 21 s'han registrat a Pequín.

Per això, a Pequín s'han extremat les mesures de quarantena per a tots els viatgers que arribin a la ciutat, siguin xinesos o estrangers, i que des de dilluns han de sotmetre's a una quarantena obligatòria en hotels designats especialment per a això, excepte comptades excepcions. Ahir es van anunciar vuit noves morts a la Xina, totes elles a la província de Hubei.