El Bisbat de Solsona i la Seu de Manresa ofereixen misses en línia

La impossibilitat dels feligresos d'acudir a les esglésies per culpa de l'aparició del coronavirus ha fet que algunes institucions religioses com el Bisbat de Solsona o la Seu de Manresa hagin hagut de buscar alguna manera de poder arribar a ells i la solució ha passat per Youtube.

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ofereix des de dimarts una missa en directe cada dia a dos quarts de vuit de la tarda que grava des del Palau Episcopal. Les misses es retransmeten en directe a través del canal de YouTube de la parròquia de Solsona. «En aquests moments en què els fidels de la parròquia no ens podem trobar, poder assistir a la missa que oficia el bisbe a la seva capella té un plus que, tot i que no sigui de qualitat audiovisual, sí que aporta calidesa», assegura Novell. Les visualitzacions de la missa d'aquest dijous, 24 hores després de la seva publicació, arribaven gairebé al mig miler de reproduccions, tot i que el bisbe assegura que en directe s'hi han arribat a connectar unes 190 persones.

El Bisbat solsoní també ha publicat al seu web una gravació de Novell resant l'àngelus a la Mare de Déu del Claustre. «A Solsona la Mare de Déu del Claustre ha estat sempre una mica la protectora de la ciutat i, per tant, em va semblar que estaria bé que la gent tingués un vídeo on jo reso l'àngelus amb la Mare de Déu i així poden veure-la i poden unir-se a la pregària», apunta Novell. En el canal de YouTube de la parròquia també s'hi pot trobar una gravació de dijous al vespre quan el bisbe va resar el rosari per demanar a sant Josep «que ens ajudi en aquesta epidèmia i que curi els malalts».

La Seu de Manresa també ha posat en marxa un canal de YouTube (Misses de Quarantena) on, des d'ahir, comparteix una missa diària a les 12 del migdia amb els textos pertinents. Així, cada dia tots els fidels podran accedir a la celebració des de l'espai on estiguin fent el seu confinament a través de l'ordinador, tauletes o dispositius mòbils.

La missa la fa mossèn Joan (Jean Hakolimana), rector de la basílica manresana, que ha volgut fer un pas endavant i ser creatiu mitjançant aquesta proposta per obrir virtualment la basílica a totes aquelles persones que busquin un espai de pregària.

El primer vídeo compartit dijous al nou canal de YouTube és una presentació del nou sistema de celebració de l'eucaristia. Mossèn Joan hi dona un missatge d'esperança i demana pregar pels professionals directament implicats en la lluita contra el coronavirus i també pels polítics. Ahir ja va celebrar la primera missa.

La Seu està tancada als feligresos des del dia 14 de març, seguint les directrius del Bisbat de Vic arran de la pandèmia.