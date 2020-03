La Cerdanya anuncia sancions a qui s'hi traslladi durant el cap de setmana

La Cerdanya encara el segon cap de setmana de confinament amb el desig que la colònia de segons residents hagi entès que no pot ocupar les cases d'estiueig no tan sols per no propiciar la propagació del coronavirus sinó també perquè, en una situació de contagi, els serveis mèdics de la vall no estan dimensionats a l'augment sobtat de població. Tant és així que l'Ajuntament de Puigcerdà, que en puntes turístiques triplica el nombre d'habitants i se situa per sobre de les 25.000 persones, ha llançat un avís als segons residents que s'abstinguin d'ocupar les cases i ha recordat que els podria imposar multes d'entre 600 i 30.000 euros. El Consell Comarcal també ha alertat els estiuejants que els controls dels cossos policials seran «implacables» en la tasca de vigilància i sanció de qui se salti les restriccions imposades.

L'Ajuntament de la capital cerdana ha ordenat a la Policia Local que se sumi a la resta de cossos policials presents a la vila, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil, en les tasques de vigilància pel que fa a les restriccions de mobilitat en l'actual situació de confinament decretat per la Generalitat i el Govern de l'Estat. Així, els agents de la Policia Local efectuaran controls específics sobre l'ocupació de les cases i el trànsit de possibles segons residents per la capital cerdana. El consistori ha remarcat que «es reforçaran els dispositius de control per garantir que no hi hagi desplaçaments a la segona residència». Aquesta tasca de vigilància la porten a terme també els agents dels Mossos d'Esquadra als setze municipis restants de la comarca, dels quals cap no té Policia Local, i en la xarxa viària. Aquesta primera setmana de confinament, els controls i les patrulles han estat presents en els nuclis urbans de la vall. Pel que fa a la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, efectuen els controls en els punts fronterers entre Puigcerdà i la Guingueta d'Ix, tant pel que fa a l'accés principal de la duana històrica com a la resta de carreteres de la xarxa secundària i camins que creuen la línia administrativa.

La detecció de segons residents a la comarca és una tasca relativament senzilla sobretot a les pletes i urbanitzacions, que, generalment, volten els nuclis antics dels pobles o, fins i tot, n'estan totalment apartats. Es tracta principalment de cases unifamiliars i aparellades amb jardí de gespa i pàrquing. En aquests casos, la presència en moltes ocasions de vehicles d'alta gamma també delata els segons residents. La detecció és més dificultosa en el cas dels pisos o apartaments integrats als nuclis urbans, per bé que els veïns coneixen bé qui hi viu tot l'any.