El coronavirus deixa 152.000 aturats temporals a Catalunya en una setmana

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha deixat un total de 152.230 treballadors catalans afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en només una setmana, un balanç desolador que evidencia la garrotada econòmica que està suposant el coronavirus.

El departament de Treball va precisar que fins ahir havia registrat 8.640 expedients temporals en una setmana, perquè divendres passat va donar a conèixer el primer balanç d'ERTO relacionats atribuïbles a la pandèmia del coronavirus. Amb tot, el gran salt en magnitud s'havia donat en les últimes 24 hores, en passar dels 597 ERTO comptabilitzats fins dijous als 8.640 acumulats fins ahir al migdia, i en passar de 32.452 persones comptabilitzades fins dijous, fins a les 152.230 persones. Així, la llista d'afectats per un ERO temporal va augmentar en 120.000 persones en un dia.

Es tracta d'una allau d'expedients de regulació inaudita a Catalunya, tant pel seu volum com per la seva acumulació en tan curt termini de temps, una situació que dona una idea del demolidor impacte que aquesta crisi sanitària està tenint sobre l'economia catalana. L'augment estratosfèric d'ERTOs durant l'últim tram de la setmana s'explica perquè les companyies han esperat a conèixer les facilitats que donava el Govern per presentar un ERTO abans de tramitar-lo. Entre els ERTO registrats a Catalunya figuren els presentats a Seat per 14.771 persones i a Nissan, que ha enviat a l'atur temporalment 3.000 empleats.