Crida del Banc de Sang: «Necessitem un degoteig de donants cada dia per mantenir les reserves»

La solidaritat no s'atura malgrat l'impacte del coronavirus. L'esclat de la crisi sanitària va fer caure les donacions de sang fins a un 30% la setmana passada, però en els darrers dies s'han normalitzat a l'entorn d'entre 800 i 1.000 diàries. "Necessitem un degoteig de donants cada dia per mantenir les reserves", apunta Núria Vilanova, coordinadora del Banc de Sang i de Teixits al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En termes globals actualment n'hi ha per a nou dies, però la institució demana no afluixar perquè hi ha components que caduquen en cinc, com les plaquetes –imprescindibles pels malalts de càncer. El Banc demana a tothom que reservi hora a través del web per evitar esperes i aglomeracions, i minimitzar el risc de contagi.

Per aquest motiu, s'ha activat el web donarsang.gencat.cat/apuntat, que inclou tots els hospitals que tenen un espai de donació i les campanyes previstes per als propers dies. El Banc de Sang recomana als usuaris que portin el qüestionari escrit de casa i, sinó, se'ls lliura un bolígraf d'un sol ús perquè puguin fer-ho 'in situ' al moment. A més, se'ls demana que mantinguin un mínim d'un metre de distància amb la resta de persones i se'ls pren la temperatura durant l'entrevista que es fa abans de l'extracció.

Segons les dades del Banc de Sang, el dia 10 es va tocar fons amb 700 donacions a Catalunya -un 30% menys-, però després han anat remuntant, amb un pic de 1.138 dimecres passat. "En aquests moments tan difícils hi ha hagut una resposta molt bona dels donants de sang; els esperem amb els braços oberts", apunta la metgessa Núria Vilanova. Aquests dies els criteris tampoc no han canviat i tothom pot donar sang si es troba bé i no té febre ni pren antibiòtics, recorden els facultatius.

A hores d'ara, Catalunya té reserves de sang per als propers nou dies, un nivell considerat normal. Per a grups sanguinis com l'universal, el O-, n'hi ha per a sis. Malgrat tot, preocupen les donacions en cas que s'estengui el virus i és per això que es fa una crida a mantenir un "degoteig" constant. A més, si bé el subministrament de glòbuls vermells es preveu que baixi atès que hi ha menys intervencions, les plaquetes mantenen les necessitats de sempre.

A la seu de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, per exemple, l'afluència va oscil·lant. Dilluns es va assolir una punta de 25 persones, però dijous de la setmana passada només van acudir-hi cinc persones. Aquest divendres han estat més d'una vintena, sobretot donants habituals. "Tot i que fa una mica de por venir a l'hospital amb tot això del coronavirus, la sang és necessària i m'he decidit a venir", explica en Víctor González. Un altre donant, Héctor Mateu, anima la ciutadania a donar sang "amb precaució, però que vinguin tranquils". En aquest centre s'ha esponjat la sala d'espera i s'han desplaçat cadires al passadís per ampliar les distàncies i que els pacients puguin accedir a l'espai d'extracció de forma esgraonada.

Alternatives a les campanyes suspeses en centres educatius i empreses



Tot i que l'activitat continua als espais de donació, el Banc ha hagut de prescindir de totes les campanyes de donació en escoles, universitats i empreses que hi havia previstes, de manera que s'han activat alternatives en altres espais per poder mantenir el ritme necessari. També han sorgit iniciatives solidàries com la dels Nens del Vendrell. La colla castellera ha organitzat una col·lecta de donació per aquest dissabte a la tarda, de cinc a nou del vespre, al centre cívic l'Estació de la capital del Baix Penedès. En aquest cas també s'aconsella reservar hora i, de fet, la resposta està sent tan positiva que ja s'ha omplert pràcticament tota la jornada.