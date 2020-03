Detenen vuit homes amb un arsenal de drogues i preparats per fer una orgia en un pis de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van enxampar anit vuit homes amb un arsenal de drogues i preparats per fer una orgia en un pis de Barcelona, en ple estat d'alarma pel coronavirus. L'alerta es va rebre a les 22.30 hores de divendres en un domicili situat al districte de l'Eixample. Una patrulla de la policia es va personar a l'habitatge i, inicialment, va ser confosa com a participant de la 'festa'. Les vuit persones a l'interior van confessar que volien fer una orgia i els agents van trobar grans quantitats de droga (cocaïna, speed, marihuana, pastilles i MDMA) en una de les habitacions del pis. Els vuit homes, amb edats entre els 23 i els 34 anys, van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i multats per saltar-se el confinament.

Text