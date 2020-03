Els manresans Isaac Rodríguez i Josep Maria Roma van marxar de viatge el novembre passat i el dia de la Festa de la Llum, respectivament, amb la idea de passar una temporada lluny de casa, i quan han fet el pensament de tornar, s'han trobat un món totalment trasbalsat pel nou virus.

Roma és en una illa de Filipines pendent de si avui podrà volar fins a Singapur, i Isaac Rodríguez és a Cuzco, d'on no creu que pugui marxar a curt termini. El darrer explica que «d'un dia per l'altre van tancar els aeroports». Regió7 ha parlat amb tots dos per conèixer amb detall la seva situació.

Cineasta de professió, Rodríguez fa quatre mesos i mig que viatja per Amèrica del Sud per plaer. Va marxar el 7 de novembre, i quan va arribar a Cuzco (Perú), com que volia parar una mica, va agafar un voluntariat en un hostal. «Semblava que la situació era normal. De fet, vaig comentar a la família i amics si era convenient tornar pel coronavirus, però tothom em deia que era més segur ser a Amèrica del Sud que a Espanya, Itàlia o a qualsevol país d'Europa». Fins que diumenge passat, «d'un dia a l'altre van tancar fronteres. Dilluns van ordenar la quarantena i dimarts van decretar el toc de queda; de les 8 del vespre a les 5 de la matinada no pot voltar ningú pel carrer. «Estem confinats i cada dia hi ha novetats. Que si han tancat un hostal i n'han fet fora la gent, que si han detingut gent que ha anat a comprar al supermercat. Que no es pot anar de dos en dos o sense màscara...»



Bitllets a 11.000 dòlars

Tot i que la seva intenció era allargar el viatge fins a l'estiu passant per Colòmbia, vista la situació, «el millor serà tornar cap a casa i esperar que l'ambaixada del Govern espanyol o qui hagi de respondre, respongui, perquè sembla que no hi ha manera». Comenta que hi ha enviat correus i hi ha trucat però fins ahir no n'havia sabut res.

«Per sort, tenim un grup d'espanyols atrapats a Perú que estan en la mateixa situació. Alguns han pogut contactar amb l'ambaixada i l'ambaixador, i la majoria de notícies diuen que fins al 31 ens oblidem de sortir d'aquí». Passada aquesta data, és una incògnita. «Hi ha qui és més pessimista i qui és més optimista. Jo crec que això anirà per llarg, però esperem que respongui el nostre Govern». No té bitllet de tornada i assegura que ara mateix aconseguir-ne un és impossible perquè els preus són desorbitants. «Hem vist vols per 4.000 euros i per 11.000 dòlars».



Aïllats en una illa

Roma, que és interiorista, viatja amb Joan Aguiló, que actualment resideix a Sant Pere Sallavinera però va viure a Manresa més de 40 anys. Actualment es troben a Cebu, una illa «molt gran bastant al centre de l'arxipèlag de Filipines. Hi som fa una setmana i diumenge passat van decretar que tancaven les fronteres als vols en direcció a Manila i els vols, ferris i vaixells entre illes». A Manila és des d'on tenien el vol de tornada via Singapur fins a Barcelona. A més a més, a Singapur els han anul·lat el vol «i ens en proposen un altre, que està agafat amb pinces, per a dissabte a la tarda [avui per al lector] per anar a Singapur, Amsterdam i Espanya».

El manresà es mostra més preocupat amb el que es trobaran quan arribin a Catalunya que amb la seva situació d'aïllament. «Estem molt amoïnats pel que esteu vivint vosaltres i les nostres famílies. La sensació és de certa impotència. Aquí [a Filipines], segons diuen els mitjans, hi ha menys incidència però també arribarà, perquè això s'estén com una taca d'oli. Té a veure amb els testos que fan per habitant». Malgrat que «la gent no està alarmada, han pres mesures. Ens prenen la temperatura a qualsevol control d'entrada d'espais comercials i públics, ens fan rentar les mans sovint i han tancat els llocs per visitar; museus i espais de natura». Per sort per a ells, l'espai on estan confinats és gairebé paradisíac.



«Poc suport»

A Filipines comenta que hi ha uns 480 estrangers. «Els francesos els repatrien en un vol el dia 28, altres espanyols estan més penjats i tothom busca una sortida via Aràbia Saudita, Qatar o altres llocs, però és complicat i ningú no rep cap informació. Les ambaixades i consolats no tenen cap mena de telèfon. I n'hi ha un de l'Estat que tampoc no t'atén i et deixa penjat». Tot i entendre la situació, critica «el poc suport», i confia que el vol que els ofereixen acabi funcionant. «Des de Manresa, algun professional del sector ens està donant cert suport».