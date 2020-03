El govern espanyol compra 640.000 tests que detecten la presència de covid-19 en 15 minuts

Sanitaris treballant amb tests per diagnosticar el coronavirus

Sanitaris treballant amb tests per diagnosticar el coronavirus | REUTERS/Rodolfo Buhrer

El govern espanyol ha comprat 640.000 tests que poden determinar si una persona està infectada amb covid-19 en 15 minuts i els distribuirà a partir d'aquest dissabte. Així ho ha anunciat Raquel Yotti, directora de l'Institut de Salut Carlos III en la roda de premsa diària per seguir la crisi del coronavirus, que ja ha contagiat prop de 25.000 persones a l'Estat i ha causat més de 1.300 morts. Segons Yotti, la Moncloa té la capacitat d'adquirir fins a un milió de proves "de manera molt ràpida". A més, la directora general de Cartera i Farmàcia del Ministeri de Sanitat, Patricia Lacruz ha anunciat que a partir d'avui s'han començat a distribuir 500.000 mascaretes per professionals sanitaris i 800.000 per a pacients.

"Hem emès una compra per garantir la cobertura setmanal dels productes essencials per la lluita contra la infecció", ha detallat Lacruz, que ha insistit que el mercat per aquests tipus de productes es troba "tensat" i és "molt competitiu" en aquests moments.

D'altra banda, el govern espanyol ha comprat 700 respiradors que han d'arribar al sistema estatal de salut "pròximament". Lacruz ha admès que la manca de respiradors a l'UCI és "un dels punts que requereix la màxima atenció".

També es preveu comprar quatre robots que permetran automatitzar el sistema de detecció de covid-19, de tal manera que es podrien fer cada dia 80.000 proves PCR, un test que detecta si hi ha presència de coronavirus a l'organisme. De moment, s'han realitzat 355.000 determinacions, entre 15.000 i 200.000 diàries.

Segons ha explicat la cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, la letalitat del covid-19 a l'Estat se situa en el 5% dels casos confirmats. Sierra ha insistit a afirmar que tot i que aquest percentatge "pot semblar alt" no té en compte tots els contagiats reals per covid-19. Les proves per confirmar la infecció s'estan fent principalment als pacients hospitalitzats, que suposen el 50% dels afectats a l'Estat.

Preguntada per les franges d'edats de les persones ingressades, ha dit que el 50% dels hospitalitzats té més de 70 anys, que els menors de 30 anys tenen una incidència del 5 al 10% i que els menors de 20% són entre l'1 i el 2% dels pacients ingressats.

Sierra ha defensat que les mesures de prevenció del virus que s'estan prenent a l'Estat són les adequades i ha dit que "ni tan sols els científics" saben quan s'arribarà al pic de casos de covid-19 a Espanya. A més, ha assegurat que el comitè científic amb sis experts s'ha constituït avui però els contactes ja feia dies que duraven.

D'altra banda, Rodrigo Gutiérrez, encarregat d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat ha apuntat que hi ha 50.000 professionals que poden ser contractats pels centres sanitaris per a reforçar plantilles.

L'encarregat de presentar les dades d'infectats no ha sigut aquesta vegada el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, sinó que ho ha fet la cap d'àrea, María José Sierra. Simón presentava símptomes de covid-19 però ha donat negatiu a la prova.