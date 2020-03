Els hotels del territori central donen l'abril per perdut i encadenen ERTOs

Els hotels de la Catalunya Central estan vivint la crisi sanitària com una «tragèdia» per als seus negocis, ja que ja han vist fondre's totes les reserves de març i estan perdent també les de l'abril. La situació és «dramàtica» per al sector, avisen, i, encara que no han fet càlculs de l'impacte econòmic que pot suposar la pandèmia, consideren que tindrà una gravetat sense equivalents.

En conjunt, el sector de la restauració local, que des de dissabte passat té les portes tancades, està presentant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en cadena per afrontar un moment en què «ni cobrem ni facturem», segons explica Gemma Rafart, del restaurant i hotel santpedorenc Ramon. El gerent del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, Gerard Badia, organisme que representa 200 dels aproximadament 600 establiments del sector a la comarca, assegura que «tothom ho ha acceptat amb normalitat i solidaritat, però la majoria està fent un ERTO perquè els costos fixos no se'ls mengin». Ahir, el gremi va sol·licitar a l'Ajuntament de Manresa l'anul·lació de la taxa de terrasses, la d'escombraries i l'IBI per a tot el 2020. «L'Ajuntament ja hi ha qüestions que ha tingut en compte i mentre estiguin els locals tancats no es cobrarà cap d'aquests impostos», deia ahir Diego Sánchez, responsable dels establiments Diesa, que té 125 treballadors en plantilla i ja ha presentat un expedient per a 90 d'ells.

Joan Sala, del sallentí Mas de la Sala, explica que ahir van marxar de l'hotel els dos últims hostes que hi quedaven. Des d'avui, els hotels ja no poden rebre clients, tot i que la demanda era pràcticament inexistent. «Estaven treballant per a una empresa de Bufalvent i ja feia dies que hi estaven hostatjats. Igualment tenien previst de marxar aquest divendres», explica Sala, per a qui és un «alleujament» que ja estiguin absolutament sols. «Tenir obert per facturar dues habitacions no compensa», diu Sala. Al Mas de la Sala hi ha una vintena de treballadors, i l'empresa ja ha comunicat l'ERTO. «Tindrem greus dificultats de tresoreria. Tenim obligacions contretes, lloguers, llum, aigua, la Seguretat Social del mes de febrer que s'ha de pagar a final de març, a més dels sous del personal. Tindrem tensions de tresoreria bàrbares. Se suposa que haurem d'anar a alguns dels préstecs que ha anunciat la Generalitat i que les entitats financeres avui desconeixen», diu Sala, que ja es preocupa pel mes de maig després de donar l'abril per perdut.

A l'hotel Berga Park en qualsevol altre any en aquesta època «tenim 8 o 9 habitacions ocupades durant la setmana i ple els caps de setmana. Això és un desastre, i a més no podem tancar l'aixeta i no gastar més. No pots donar de baixa la llum, la calefacció... L'afectació serà molt gran i esperem que puguem fer almenys la Patum», expliquen fonts de l'hotel, de 55 habitacions.

A Solsona, el cas és idèntic. Dolors Garrigasait, directora de l'hotel Sant Roc, que ja va tancar dissabte passat, i que a més gestiona diverses cases rurals a la comarca, diu que les cancel·lacions per a aquesta setmana es van anar succeint des de fa dies. «Teníem quatre cases rurals plenes, i l'hotel aquest cap de setmana el teníem també ple». L'hotel, de 25 habitacions, ha presentat un ERTO per a 17 persones. «Crec que perdrem tot l'abril», diu Garrigasait, que tem pel dia després: «A la gent li costa molt canviar els hàbits i no crec que quan puguin sortir actuïn igual que abans de la pandèmia. És terrorífic», conclou.

A l'hotel Ramon, l'últim client va marxar dissabte passat. «Va ser l'últim dia que vam donar-li de menjar, dinar i sopar a l'habitació. El dia 15 va quedar buit. Ja no hem agafat ningú més, tot i que encara vam rebre una trucada per fer una reserva aquesta setmana». L'hotel i restaurant, de 34 habitacions, acostuma a tenir una ocupació «del 85%» en aquestes dates. Ara l'hotel ha hagut de presentar un ERTO per a les 22 persones que hi treballen. «La situació és dramàtica i l'impacte serà espectacular. Tenim tot l'abril cancel·lat», diu Rafart, responsable de l'hotel, que acull els equips de bàsquet que juguen contra el Baxi. «No t'acostumes a tenir el complex buit. El restaurant fa quaranta anys que el veig obert cada dia», es lamenta Rafart.

Als Noguers de Manresa, l'últim client va marxar també dissabte. «Ara ja tenim l'abril anul·lat i bona part del maig també», diu la seva responsable, Rosaura Querol. L'hotel té 30 habitacions i la pensió del complex, 12. Han presentat un ERTO per a 13 persones. «Serà difícil remuntar, perquè per molt que tot torni a engegar, costarà que s'activin les reserves que ens fan les empreses», conclou Querol.