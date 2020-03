El manresà retingut a Filipines per la crisi del coronavirus ja té bitllets per tornar a casa

Joan Aguiló i Josep Maria Roma amb els bitllets per tornar a casa Arxiu particular

El manresà Josep Maria Roma i Joan Aguiló, que va ser veí de Manresa durant dècades tot i que actualment no hi resideix, han aconseguit bitllets per tornar a casa fent la ruta Filipines-Singapur, Singapur-Amsterdam i Amsterdam-Barcelona. Tots dos eren de viatge des del passat dia 21 de febrer, Festa de la Llum a Manresa, i aquesta setmana, quan es trobaven a la illa de Cebu de Filipines, es van trobar que van tancar fronteres i els van anul·lar el vol que tenien contractat per tornar a casa. Finalment, aquest matí de dissabte han aconseguit bitllets per fer el camí de tornada per una altra ruta diferent a la prevista inicialment.

Per a les persones que es trobin en situacions semblants, la Generalitat ha posat a la seva disposició les delegacions del govern exterior. Els seus familiars i amics poden trobar informació aquí. Segons informació de la conselleria d'Exteriors de la Generalitat, en el cas d'un altre manresà que està a Perú, Isaac González, podria ser que hi hagi un vol de repatriació que surti els propers dies.

