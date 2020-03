La mobilitat al túnel del Cadí en direcció a la Cerdanya baixa el 80,8%

La reducció en la mobilitat va ser molt palpable ahir al peatge del túnel del Cadí. Fins a les 6 de la tarda havien circulat el 80,8% menys de vehicles en direcció a la Cerdanya respecte al divendres 6 de març, fa dues setmanes, quan encara no hi havia cap restricció pel coronavirus. En sentit contrari, en direcció a Barcelona, la disminució de l'afluència de vehicles encara va ser més dràstica i s'hi va registrar el 91,2% menys de circulació respecte al dia 6 de març, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit.

Un altre punt d'interès de la Catalunya Central, i on també hi sol haver un alt volum de vehicles, és a l'autovia A-2, a l'Anoia i al Baix Llobregat Nord. En el tram de Jorba de l'autovia, que sol ser molt transitada per camions de mercaderies, s'hi va registrar el 66,1% menys de circulació en direcció a Lleida, mentre que en sentit Barcelona la disminució va ser del 61,9% respecte a fa dues setmanes. Trànsit també facilita diàriament la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ahir al matí, la circulació va caure el 49,2% respecte a un divendres habitual, segons dades de les 8 del matí, i hi van circular 78.139 vehicles. Des del cap de setmana passat, davant l'estat d'alarma, la circulació ha caigut en picat.