Els Mossos denuncien un conductor i tres prostitutes que venien d'una festa

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han intensificat en les últimes hores els controls per evitar que hi hagi gent que incompleixi les restriccions de l'estat d'alarma establertes per l'Estat per la crisi del coronavirus.

Els Mossos de Trànsit aquest matí n'han muntat un a la sortida 9 de l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva i s'han trobat amb diverses situacions que han acabat en sancions.

Una d'elles que ha sorprès molt als policies és la d'un conductor que volia entrar a l'autopista. L'han aturat en veure que hi havia més persones a dins de la furgoneta. Concretament, anava amb tres prostitutes a dins del vehicle.

Els agents l'han fet aturat en un lateral de l'entrada pel peatge i hi han estat parlant. Segons han relatat a la policia, venien d'una festa on havien fet un servei sexual i aquest matí, emprenien el viatge de tornada cap a un club de Barcelona.

Tots els ocupants del vehicle tot i la infracció, anaven amb mascareta.

Els Mossos d'Esquadra els han identificat i comprovat si el vehicle tenia també els papers en regla així com els seus ocupants -de nacionalitat colombiana-.

Finalment, han acabat tots quatre amb una denúncia sota el braç per anar quatre en un vehicle. Anaven en una furgoneta de color negre, de la marca Mercedes. El conductor els feia de xofer.

L'home ha explicat als mitjans de comunicació que eren al control que venien de Lloret de Mar i que tornaven cap a Barcelona. Es mostrava nerviós.

A banda de la denúncia, els policies han optat per acompanyar-los i custodiar-los amb un vehicle policial per evitar que trenquessin el confinament de nou fins a l'estació de Girona, on posteriorment havien d'agafar un transport públic per tornar cap a Barcelona. Per evitar així deixar la resta de passatge -només està permesa una persona al vehicle- a peu de l'autopista.

Aquest és un exemple amb què s'han trobat aquest matí els agents en el control estàtic en el qual participaven agents de l'ARRO i de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra.

Un control on encara s'ha pogut veure la picaresca d'alguna gent tot i que el trànsit a l'autopista era gairebé inexistent.

Ahir també es va conèixer que dijous a la nit agents dels Mossos de Figueres van denunciar un home a per trencar el confinament a causa del coronavirus al·legant que tornava de fer «un servei sexual» a domicili.

Durant el dia d'ahir, els Mossos van aixecar 295 actes per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma. La major part persones que s'havien saltat el confinament (244).