Olesa reforça la desinfecció dels carrers i la recollida d'escombraries

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha reorganitzat el servei de neteja viària i recollida d'escombraries per reforçar la desinfecció dels carrers i espais que, malgrat les restriccions de moviments, són els més transitats del municipi, com ara els entorns del CAP, el mercat municipal, les zones on hi ha supermercats i botigues d'alimentació, l'estació de FGC i les parades d'autobusos. També es reforça la neteja a fons d'elements d'espais públics que poden tocar més les persones, com ara les baranes, fonts o papereres. La regidora d'Espai Públic i Equipaments, Eva Creus, destaca que la neteja i desinfecció d'aquests espais «es fa fins a dos cops al dia en aquells que són més transitats».

També s'ha reforçat la neteja dels grups de contenidors del municipi, que es desinfecten dos cops al dia. Eva Creus remarca que «es tracta d'una mesura preventiva que acompanya la mesura principal i primordial que és el confinament de la gent a casa i la higiene i neteja de mans». Així, si fins ara la neteja de carrers es feia amb aigua a pressió, ara es fa amb aigua i productes desinfectants totalment homologats.

Pel que fa a la recollida d'escombraries, Creus destaca que s'ha detectat un alt volum de persones que dipositen les bosses d'escombraries als peus dels contenidors o a les papereres «segurament per evitar tocar els contenidors aquests dies».