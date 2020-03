El president Quim Torra afirma que la situació de l'hospital «és greu»

El president del Govern, Quim Torra, va parlar ahir directament amb el director de l'Hospital d'Igualada, i va explicar després de la conversa que havia tingut que estàvem davant d'una «situació greu».

El president va donara conèixer aquesta situació. Torra, que també és un dels afectats per la Covid-19 i que viu aquestes dies aïllat a la residència de la Casa dels Canonges, va afegir que havia escoltat les demandes del director i que el departament de Salut ja hi està treballant.

Des de fa dies, les demandes se centren a suplir la gran quantitat de personal que està de baixa a l'hospital, o bé perquè han estat infectats pel virus, o perquè formen part dels cercles més directes dels afectats i es troben en una situació de quarantena i no poden treballar. L'altre problema que pot tenir Igualada, i els centres de salut de la comarca, és que davant una gran proliferació de casos i de persones greus, tinguin material sanitari i de protecció suficient (mascaretes, bates i guants).

El president del Govern català va explicar que «li he agraït l'esforç ja heroic de tot el seu equip i d'ell mateix. Un exemple de solidaritat», conclou la piulada.

Igualada treballa per deixar preparada la residència privada per si calgués fer-la servir com a equipament, davant la previsió d'un pic de contagis de coronavirus en els pròxims dies. Però, ahir també es va veure com es muntava una unitat temporal de cribratge, i aquestes podrien no ser les últimes mesures que s'implementin en funció de la gravetat de l'evolució del brot.