Agents Rurals escorten veïns de la Conca d'Òdena que han de sortir a cuidar bestiar

L'Anna té un centre d'hipoteràpia a prop d'Igualada, en una zona que no es troba dins de l'àrea confinada. Però ella viu a Vilanova del Camí, un dels municipis situats dins del perímetres marcat. En aquest centre situat fora de la zona restringida hi té 14 cavalls que ha d'alimentar. Normalment, ho fa tres cops al dia, però des de fa deu dies la tasca se li ha complicat, i molt.

Tot i que inicialment el pla d'emergències no preveia aquesta cura d'animals, la creixent demanda per part dels afectats ha obligat a prendre mesures i, en aquest sentit, els Agents Rurals fan tasques d'acompanyament per garantir que els animals reben l'atenció necessària.

De mitjana, fan uns 20 acompanyaments al dia. El protocol és molt estricte, Agents Rurals i la persona confinada es troben en un dels punts de control i, mentre dura l'acompanyament, tenen prohibit interactuar.

El confinament de la Conca d'Òdena deixa desenes de persones sense possibilitat d'accedir a les seves explotacions, ja sigui perquè viuen fora de la zona confinada i tenen l'explotació a dins del perímetre, o bé a l'inrevés.

Davant d'aquesta situació, aquests dies, els Agents Rurals garanteixen el benestar dels animals i ho fan acompanyant aquestes persones fins a la seva explotació.

És el cas de l'Anna, que cada dia surt d'Igualada custodiada pels Agents Rurals per anar fins a Jorba, on té el centre d'hipoteràpia amb els 14 cavalls.

«Normalment els dono menjar tres cops al dia, però ara ho concentro tot en un sol cop. Intento anar ràpid perquè no soc l'única que necessita els serveis dels Agents Rurals», ha explicat.

Mentre dura l'acompanyament, el protocol és molt estricte. Els agents rurals i la persona confinada queden en un punt de control dels Mossos d'Esquadra. Cadascú va amb el seu vehicle i la interacció queda totalment prohibida per evitar tot risc de contagi.

La demanda d'aquest tipus de serveis ha anat creixent dia rere dia, i ara la mitjana se situa al voltant de 20 cada jornada.