«Aquests dies estic treballant un 75% menys de l'habitual»

El manresà Ricard Valero, de 23 anys, en fa dos que és taxista. Està preocupat per la seva situació professional, ja que és autònom i aquests dies està treballant un 75% menys de l'habitual, afirma. «Vaig demanar un crèdit al banc per pagar la llicència i no estic guanyant ni per cobrir despeses». Viu amb els seus pares i assegura que si tingués alguna ajuda, cosa que veu difícil perquè «som molts autònoms i pocs recursos», estaria «més tranquil quedant-me a casa, tinc por d'agafar-ho i contagiar-ho a la família». Valero ha fet aquesta setmana alguns viatges a l'hospital de Manresa i expressa que «fa respecte perquè ens exposem a agafar el virus amb més facilitat que d'altres, ja que portem tot tipus de gent». Un dels viatges que ha fet darrerament ha estat per portar a casa una dona que anava amb el seu fill, un bebè, i a qui la policia no deixava estar al carrer.