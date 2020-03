Cal roba per fer més màscares a Manresa

Més de 250 persones han respost a la crida de l'Ajuntament de Manresa i han escrit a l'adreça mascaretes@ajmanresa.cat per oferir la seva col·laboració per tallar i cosir màscares per distribuir entre personal sanitari o altres professionals i voluntaris que lluiten contra el coronavirus.

L'Ajuntament va comprar dijous 100 metres de roba (i l'empresa en va regalar 20 metres més), que va ser tallada també voluntàriament per una altra empresa i es van adquirir les cintes necessàries. Disset cosidores es van prestar voluntàries inicialment per començar a cosir les màscares, i les persones que s'han ofert des de divendres a la tarda s'hi aniran afegint a mesura que es disposi de més matèria primera. A aquest ritme, les 3.000 màscares que es comptava fer amb aquesta primera comanda de roba quedaran acabades aquest cap de setmana. Per aquest motiu, l'Ajuntament sol·licita a empreses tèxtils roba de tipus pul per continuar la confecció. Poden escriure a l'adreça electrònica esmentada abans.