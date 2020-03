Catalunya suma 700 nous infectats de coronavirus en les últimes 24 hores

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que hi ha hagut uns 700 nous infectats de coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores, encara que no se sabran les xifres definitives fins les properes hores. En una entrevista al Telenotícies de TV3, Vergés també ha celebrat que a partir d'aquest dilluns es comenci la producció d'un respirador de campanya a Catalunya i ha assegurat que "dóna aire" al sistema sanitari. La consellera ha remarcat que s'ha ideat "en un temps rècord" i ha explicat que només el dilluns, i a través de la impressió 3D, ja se'n podran fer unes 100 unitats.

El respirador ha estat conseqüència de l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP, Leitat (Tecnio) i SEAT juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i servirà per al tractament dels casos més greus de coronavirus. A l'entrevista Vergés ha remarcat que donen "esperança" i ha assegurat que els posaran a disposició de tothom "solidària i fraternalment".



App COVID19 CAT

La consellera també ha explicat que l'aplicació engegada per facilitar la detecció de coronavirus ja ha rebut més de 678.000 inscripcions. A través de l'aplicació, el departament pot fer "un mapa de calor" per detectar en quins territoris hi ha més símptomes i per "aïllar" tots els casos susceptibles i "tallar la transmissió" del virus.

En relació a quan es preveu el pic d'infeccions a Catalunya, Vergés ha reconegut que no es pot saber, però ha confiat que sigui "el més aviat possible" perquè així començarà a baixar la corba de contagis.