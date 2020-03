Creen el primer respirador de campanya 3D validat medicament i industrialitzable

L'aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP, Leitat (Tecnio) i SEAT juntament amb CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, han aconseguit desenvolupar el primer respirador de campanya industrialitzable preparat per a donar suport als hospitals i a les Unitats de Cures Intensives (UCI) en la lluita contra el coronavirus, on els "respiradors són essencials per salvar la vida dels pacients". Aquest dispositiu, anomenat Leitat 1, "té la virtut de ser industrialment escalable, de manera que es pot arribar a una capacitat de producció d'entre 50 i 100 unitats diàries la setmana vinent", destaquen en un comunicat conjunt les entitats que han impulsat aquest projecte.

El disseny del Leitat 1 ha estat realitzat per l'enginyer de Leitat Magí Galindo i validat mèdicament pel doctor Lluís Blanch, director d'Innovació de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i expert en ventilació mecànica. "Es tracta d'un respirador de campanya en el que s'ha simplificat al màxim el seu disseny i components amb la finalitat de poder desenvolupar un dispositiu mèdic robust, d'utilitat i de menor complexitat facilitant la seva producció i assemblatge", destaca el Consorci de la Zona Franca.

La seva producció es posarà en marxa immediatament, ajustant els requeriments que puguin quedar pendents segons l'Agència Estatal del Medicament per al model millorat (Leitat2) sobre el qual ja s'està treballant.

Per a la producció es compta addicionalment amb les empreses Airbus i Navantia que s'han unit a l'aliança, que també es recolzarà en la capacitat de producció d'usuaris i comunitats de 'makers', amb l'objectiu d'aconseguir incrementar la capacitat de producció en pocs dies.