«Un dels serveis que fem és el d'auxili a persones grans soles»

Els bombers en veuen de tots els colors, però ara amb l'afegit d'una situació fins i tot nova per a ells. Carles Fernández, de Sant Joan de Vilatorrada, forma part del cos de Bombers de Barcelona, que té 600 membres que fan torns de 24 hores seguides i quatre jornades de descans. En el seu cas, a més a més de fer la feina habitual, focs, accidents, etc., n'ha de fer de relacionada amb el coronavirus. «El primer que hem de procurar és no infectar-nos per tal de no afectar la resta de companys i poder mantenir els grups compactes. Un dels serveis és el d'auxili a les persones grans que viuen soles. Quan una persona no es pot valdre per ella mateixa ens ho fa saber el SEM i nosaltres hi anem per obrir la porta, encara que no siguin positius confirmats; nosaltres disposem d'ambulància, que utilitzem en cas que el SEM estigui saturat. Anem preparats amb els EPI corresponents».