«La demanda no ens ha baixat, fins i tot ens ha pujat una mica»

arxiu particular

Martina Marcet amb el tractor arxiu particular

Martina Marcet, ramadera de la Nou de Berguedà, està vivint aquest crisi treballant a la seva explotació agrícola i ramadera, on produeixen pollastres ecològics que serveixen a domicili. «Com a activitat prioritària, d'abastiment d'aliments, seguim funcionant, i anem a l'escorxador, elaborem i anem a repartir», ha explicat a Regió7.

Serveixen el seu producte a domicili a particulars i cooperatives i, en l'actual situació d'emergència sanitària, « la demanda no ens ha baixat, sinó que fins i tot ens ha augmentat una mica». Martina Marcet exposa que a causa de la pandèmia «estem extremant les mesures d'higiene i desinfecció tant a l'obrador com a la furgoneta i en les entregues. Treballem amb mascaretes, normalment ja treballem amb guants, però ara també duem mascareta, guants, bata i gorra per repartir».