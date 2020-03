Detenen dos homes a Igualada per un atracament en ple confinament

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han detingut dos individus a Igualada per atracar una farmàcia dimecres, quan la ciutat ja feia cinc dies que estava en confinament total. Els individus van perpetrar el robatori a una farmàcia del centre de la ciutat, un dels pocs tipus d'establiments que encara són oberts i atenen els clients. Ho va explicar ahir el cap de la Policia Local d'Igualada, Jordi Dalmases, en la compareixença diària que l'alcalde, Marc Castells, i altres responsables públics fan a l'ajuntament per fer balanç de l'avenç del coronavirus a la Conca d'Òdena i les decisions que es prenen per pal·liar els seus efectes.

«Gràcies a la informació que vam recollir i a l'ajut dels Mossos d'Esquadra, vam concretar la identitat de les dues persones», va explicar el responsable policial. Va ser una agent de paisà, i fora de servei, qui va alertar els companys del cos que havia vist, divendres, a l'avinguda Àngel Guimerà, un dels sospitosos.

D'aquesta manera, agents de la Policia Local van anar al lloc indicat i el van identificar i, posteriorment, arrestar amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, que hi va enviar una patrulla de paisà. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van detenir també l'altre sospitós.