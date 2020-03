Un servei imprescindible és el dels supermercats. La manresana Laura Pozo treballa a la peixateria del Mercadona del carrer Francesc Moragas. Està vivint una situació «estranya per les línies de separació, per haver d'anar amb mascaretes i haver d'usar els gels. Però, em crida l'atenció la gent que encara no respecta la seguretat. Són inconscients, sense guants, en grups de dues o tres persones, etc., malgrat els cartells que tenim a l'entrada. Malgrat això, no em fa res haver d'anar a treballar, algú ho ha de fer. Prenem mesures de seguretat, tot i que tot plegat és desconegut per a nosaltres. Hi ha gent que ve a comprar més del compte, sobretot productes i aliments bàsics, però també hi ha qui manté els seus hàbits. El paper higiènic?, és un misteri, no entenem per què se'n compra més del compte, però ja s'està regulant».