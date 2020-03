«Em sap molt greu no poder servir mascaretes, gel i alcohol»

Les farmàcies són establiments estratègics, també en una crisi sanitària com l'actual. Tot i això, el farmacèutic manresà Lluís Farré Bonals es mostra contrariat per no poder «servir mascaretes, gel i alcohol, i d'això ja en fa molts dies. Molts clients venen precisament a la farmàcia a buscar aquests productes. Com qui diu, no en trobem ni per protegir-nos nosaltres. Impotència i enuig és el que sento d'aquesta realitat. Els primers dies de confinament vam notar més gent del que és normal, però es va regulant. Com en altres negocis, hem hagut de reduir a dues persones com a màxim dins de l'establiment i la veritat és que es respecta. Moltes persones ens fan consultes i hem de fer en certa manera de metges i aconsellem que si els símptomes augmenten, cal fer-ho mirar. Un tema important és que aquests dies CatSalut autoritza un mes extra les receptes caducades».