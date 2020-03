La fàbrica de les crispetes

Pels voltants de Puig-reig circulen sobretot camions, furgonetes i cotxes d'empresa. La gent que surt al carrer és per anar a comprar o a passejar el gos, que en algun cas sembla no atrapar l'amo. Dins del poble hi patrulla un cotxe de la Guàrdia Municipal per comprovar que es respecta l'estat d'alarma.

La Unió de Botiguers ha elaborat una llista informant quins comerços tenen obert i si hi ha servei a domicili. En molts hi penja el cartell de «tancat fins a nou avís» i telèfons de contacte. A l'aparador de la botiga de fotografia hi tenen imatges del carnestoltes. Tot i ser recents ja desperten nostàlgia, la d'aquells moments en què la gent s'ho passava bé junta.

Però, com en els llibres d'Astèrix i Obèlix, no tothom viu en l'excepció. Al polígon industrial de Cal Prat hi ha la Liven, una de les principals empreses de la comarca, que segueix funcionant al ritme habitual. A la nau de Puig-Reig hi ha 40 treballadors que van començar a traslladar-s'hi l'estiu de l'any passat. Fabriquen les crispetes que la població confinada deu menjar al sofà de casa mentre mira una pel·lícula.



Ara fa 30 anys

Fa 30 anys que aquesta empresa d'aperitius va obrir a Berga, on tenen el principal nucli d'acció: 210 treballadors. La seva marca Zanuy s'ha convertit en líder en la venda de nachos a nivell espanyol. També fabriquen per a marques blanques de supermercats i distribueixen en una vuitantena de països. Això fa que puguis entrar en una botiga de l'Iran i trobar-hi nachos mexicans halal fets al Berguedà.

Aquests dies segueixen treballant al ritme habitual i fins i tot hi ha cadenes de supermercats que els han demanat augmentar l'estoc de seguretat. Tenen la sort de produir el seu propi blat de moro a l'Aragó i de crear-se les pròpies bosses. No depenen de proveïdors externs.

Les mesures d'higiene ja hi eren. Els dosificadors de gel antisèptic i les mascaretes formaven part de la lògica diària. La gent que hi treballa es queda a menjar a la seva cantina, aquests dies eviten que siguin massa a la vegada. De moment no s'ha detectat cap cas de coronavirus.



La nau verda

La seu de Liven a Puig-Reig es veu de lluny, passant en cotxe des de la carretera que uneix Berga i Manresa. És una nau industrial de color verd, com el seu entorn natural, com seria la comarca del Berguedà si s'hagués de resumir en una paraula.

Els camions segueixen maniobrant al seu voltant. Diversos operaris treballen movent palets multicolors mentre parlen del monotema. L'empresa ha posat en marxa un gabinet de crisi per preveure possibles canvis. Els viatges s'han restringit i les reunions són telemàtiques. Els que poden treballen des de casa i les entrades a l'interior de la nau estan molt controlades.

També segueix el control als carrers de Puig-reig, molts dels quals desèrtics. Els coloms hi passegen sense por que cap cotxe els faci aixecar el vol. En un balcó del carrer Camí de Sant Marçal hi penja el dibuix de traç infantil d'un arc de Sant Martí radiant, complet. Hi ha escrita una frase amb lletres gruixudes, «Tot anirà bé». Tant de bo.