Les funeràries del Bages comencen a atendre els primers morts pel virus

Les funeràries del Bages comencen a fer serveis a difunts que han mort de coronavirus. El personal que hi treballa també extrema les precaucions i activa el protocol de seguretat, a més, en serveis catalogats com a «possibles Covid-19», difunts que patien alguna patologia respiratòria però als quals no es va confirmar si estaven contagiats. També n'hi ha que van donar negatiu, però en patir un malaltia respiratòria s'activa el protocol per precaució. Les funeràries consultades prefereixen no difondre el nombre de serveis a contagiats i casos possibles, i deixen la xifra a les autoritats sanitàries.

«Tenim més feina del que és habitual aquests dies, però no és res extraordinari. Ara fem un nombre de serveis funeraris semblant al d'un mes de gener quan hi ha una passa de grip», explica el gerent de Fontanova de Manresa, Jaume Fontanet. Ahir tenien sis serveis per a avui, diumenge, i tres que havien reservat per a dilluns. «És normal a l'hivern que no puguem fer alguns funerals l'endemà», remarca Fontanet.

Les altres funeràries de la Catalunya Central consultades també afirmen que han hagut de fer serveis amb mesures especials aquesta setmana a difunts amb possibilitat d'estar contagiats. «N'hi ha que tenien alguna patologia respiratòria, tot i que semblava que no tinguessin la Covid-19, però també se'ls ha aplicat aquest protocol», explica el responsable de Fontanova.

A les instal·lacions d'aquesta funerària de Manresa han col·locat al taulell de recepció una mampara de vidre per evitar contagis entre familiars i personal que hi treballa. A més, hi ha guants de plàstic. Les funeràries també són molt estrictes amb les visites de familiars i controlen que els parents de diferents difunts no hi coincideixin. Els responsables de les funeràries asseguren que la gent comprèn les mesures que s'hi estan aplicant.



Seguretat en el trasllat

Els protocols de seguretat a l'hora de recollir als hospitals els contagiats, o els possibles infectats, són extrems. Al dipòsit de cadàvers, els treballadors funeraris tapen el difunt amb una funda sanitària i, a més, ells porten mascaretes, guants, ulleres, gorra, protectors per al calçat i bates per evitar el contacte físic amb el cadàver. Un material que es llença.

«Jo fins i tot em col·loco un parell de guants a cada mà», explica Jordi Pujols, de la Funerària Pujols de Gironella. Es tracta d'un negoci familiar que ofereix servei principalment a aquesta població, i també a Avià i Casserres. «No fem la quantitat de serveis d'una de gran. De mitjana, en faig dos per setmana, però aquesta n'he fet deu. Mai n'havia fet tants en tan pocs dies», afirma. De la desena, tres han estat possibles contagiats. «Tothom ha de prendre precaucions, però jo vaig molt alerta perquè, en ser una funerària petita, no disposo del personal de les grans. I si jo falto, amb la feina aquí que hi ha, es pot complicar molt», afegeix.

Per la seva banda, els responsables de la Funerària Ferran de Berga diuen que, de moment, no han notat un increment significatiu de la feina. «Aquests dies no hi ha misses i van directament al cementiri i a incinerar», explica Mireia Ferran, una de les persones que lideren la funerària. «Hi ha difunts de l'hospital de Berga que recollim aplicant les mesures de seguretat, encara que no siguin casos confirmats, perquè hem de ser molt cauts», remarca.