«La gent està conscienciada, ho viu amb paciència i resignació»

Jordi Olmeda, de 56 anys i de Sant Vicenç de Castellet, és conductor del bus urbà de Manresa. Compleix al peu de la lletra les normes de l'empresa: porta màscara i guants i condueix darrere un plàstic que separa la cabina del conductor dels usuaris que pugen a l'autobús. Només treballa al matí, ja que el servei ha reduït freqüències a la meitat i els treballadors van fent torns. Explica que «la gent està molt conscienciada de la situació que vivim, ho afronta amb paciència i resignació», malgrat que els primers dies hi havia desconeixement entre els usuaris sobre les mesures de seguretat per la Covid-19, que no permeten comprar el bitllet al bus. «Els busos es desinfecten cada nit i nosaltres portem productes per netejar botons, passamans... sempre que podem. Tot això és molt recent i sembla que s'allargarà. Laboralment no sé com ens acabarà afectant», afegeix.