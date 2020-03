El Govern espanyol compra 640.000 tests per als hospitals

El ministeri de Sanitat ha comprat 640.000 tests de diagnòstic ràpid i 700 respiradors, que repartirà a hospitals de tot l'Estat. Ho va anunciar la directora general de Cartera i Farmàcia del Ministeri de Sanitat, Patricia Lacruz, durant la roda de premsa d'ahir dels responsables tècnics i sanitaris del coronavirus a Espanya.

«S'està reforçant el subministrament a les comunitats autònomes». En aquest sentit, l'experta va assenyalar que espera que els més de 700 respiradors adquirits per l'Estat «arribin aviat» per «poder fer front a la necessitat». «L'estat en què ens trobem a nivell mundial és d'una agressivitat no coneguda fins avui», va lamentar.

Sanitat, segons va afirmar Lacruz, ha obert «múltiples operacions» centrades en l'adquisició de màscares quirúrgiques i productes com ulleres per a la protecció, així com en respiradors i en el diagnòstic del coronavirus. «Els respiradors són un dels punts que requereixen màxima atenció i hem comptat amb tota la col·laboració del sector», va precisar.

Per garantir la disponibilitat dels productes necessaris, la directora general de Cartera i Farmàcia del Ministeri de Sanitat va explicar que estan reforçant l'adquisició d'aquests productes; donant suport a les empreses fabricants estatals per incrementar la seva producció; reorientant l'activitat de sectors afins, treballant amb sectors com el cosmètic; i incrementant les funcionalitats dels equips ja instal·lats en els hospitals.



20.000 tests ràpids al dia

Durant la seva intervenció, la directora de l'Institut de Salut Carlos III, Raquel Yotti, va destacar que a Espanya s'han realitzat 355.000 diagnòstics mitjançant PCR, els tests de diagnòstic ràpid, i que s'estan fent entre 15.000 i 20.000 PCR diàries, una xifra «semblant i fins i tot més alta» que la que tenen altres països de la Unió Europea. En aquest sentit, va anunciar que estan treballant per a l'adquisició de quatre robots que permetran diagnosticar 80.000 PCR diàries. «Hem de donar garantia que estan donant un diagnòstic vàlid, no només es necessita agilitat, sinó també seguretat», va dir.

En aquest context, Yotti va apuntar que actualment hi ha quatre empreses que ja estan produint i comercialitzant kits de PCR a l'Estat espanyol, i que seran cinc empreses. «Fa un mes vam plantejar que calia posar-nos en contacte amb les empreses espanyoles que podien comercialitzar kits de PCR fets a Espanya», va indicar.

«Hem comprat 640.000 tests que aniran arribant en els propers dies. Podem arribar a un milió de manera molt ràpida», va manifestat la directora de l'Institut de Salut Carlos III, i va destacar que s'han identificat proveïdors en un mercat internacional «tremendament complex». Pel que fa als tests ràpids, va explicar que aquestes proves es faran a «diverses poblacions» i que els resultats estan disponibles en 15 o 20 minuts.