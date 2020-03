Un infermer de Sant Joan de Déu: «Si us plau, quedeu-vos a casa!»

Fart de veure que encara hi ha gent que no ha entès la situació d'extrema gravetat que es viu a Catalunya i Espanya per l'epidèmia del coronavirus i que no respecten el confinament, el bagenc Valentí Closes, infermer de l'UCI de Sant Joan de Déu de Manresa, ha penjat un vídeo a Facebook en què recorda a tothom la importància de quedar-se a casa (el podeu veure a l'edició digital).

Closes hi explica que treballa «a la trinxera cada dia» i reconeix que tant ell com els seus companys estan «acollonits» per la situació que veuen i viuen, però que «algú ho ha de fer», en referència a atendre els malats de la Covid-19. El seu missatge és clar i català. «A veure si així s'entén millor. Si us plau, quedeu-vos a casa!», escriu l'infermer per introduir un vídeo en el qual alerta que el nombre d'infectats al país augmentarà de forma notòria els propers dies si no es respecta el confinament, i reclama l'aïllament de Madrid i que s'apliquin mesures més estrictes. Aporta, també, l'experiència de la seva dona. «No pot ser que cada dia a la farmàcia es trobi la mateixa gent i li diguin que al Pont de Vilomara (el seu poble) el coronavirus no arribarà...».

En els últims segons del vídeo, no pot contenir l'emoció en parlar del cas d'una companya de professió morta pel coronavirus. «El que em fot més és aquesta notícia. Una abraçada a totes les compa-nyes i a la família d'aquesta noia, valenta. Feu el favor i quedeu-vos a casa», insisteix el bagenc.