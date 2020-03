Manresa suma 5 morts en una setmana i en 24 hores hi ha 4 baixes a Igualada i 1 a Berga

Cinc persones han mort aquesta setmana a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, tal com van confirmar ahir al vespre fonts de la Fundació Althaia, que el gestiona. En total, per culpa de la pandèmia, hi han mort sis persones, comptant el decés que hi va haver diumenge de la setmana passada d'una persona relacionada amb el brot d'Igualada, on ahir van morir quatre persones més, i la xifra total es va situar en 28. Ahir també es va saber que a Berga hi ha hagut dues morts pel virus, una de les quals va ser dissabte mateix. A Martorell també van morir tres persones més. Pel que fa a Espa-nya, hi havia 24.926 casos confirmats, 4.946 més que el dia anterior. A Catalunya n'eren 4.704, 501 més que divendres.

Les morts a Sant Joan de Déu es van produir de manera esglaonada des de dilluns d'aquesta setmana però no va ser fins ahir que es va poder confirmar la causa, tot i tenir la sospita, atès que la prova per saber si havia estat per la Covid-19 triga uns dies. Des del centre hospitalari no van poder facilitar ni els veïnatges ni les edats dels difunts, ni si estaven relacionats amb el brot a Igualada, com en l'anterior cas esmentat.



51 persones ingressades

Ahir, en total, a Manresa hi havia 51 persones ingressades confirmades amb la Covid-19, dotze més que el dia anterior. Pel que fa a la resta de persones ingressades per culpa de la pandèmia pendents de confirmar, d'un dia per l'altre havien passat de la quarantena a la seixantena. Hi havia 124 professionals confinats a casa seva pendents de la prova per saber si tenen la malaltia, 15 dels quals havien donat positiu.



Tres morts més a Martorell

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, ahir van lamentar tres morts més –dos de fora del municipi i un de Martorell– a causa del coronavirus. Actualment, hi ha 100 infectats, dels quals 52 són personal sanitari i 48 són pacients ingressats amb positiu (16 dels quals de Martorell, inclòs el personal sanitari). A aquests 100 cal sumar-hi quatre positius ingressats a l'Hospital del Sagrat Cor i els 13 veïns de Martorell confinats a casa seva després d'haver donat positiu. En total, 117 persones infectades de coronavirus, de les quals 31 són de Martorell.



Pacients aïllats a Sant Andreu

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, van informar que hi havia tres persones que ja hi estaven ingressades en estat greu i que, com que des d'ahir presentaven algun símptoma (febre) que coincideix amb la Covid-19, es va decidir aïllar-les preventivament. D'altra banda, dotze treballadors de la Fundació Sant Andreu Salut, que gestiona aquest hospital, que se sospita que podrien tenir la malaltia es mantenen a casa seva de manera preventiva.

Ahir, la direcció de la Fundació Sant Andreu Salut, encapçalada pel seu director general, Manel Valls, va fer arribar un comunicat a tota la plantilla per encoratjar-los. Els anticipa que els dies que vindran «seran encara més difícils que els actuals» i alerta que «tots els nostres equipaments i serveis, i totes les persones que en formem part, serem posats a prova». La fundació, que fa setmanes que es prepara per a aquest moment, ha aïllat i equipat una zona de l'hospital, ha format intensament els professionals que hi treballaran i l'ha dotat de tots els recursos necessaris per fer front a l'arribada de pacients amb la Covid-19.



Un cas positiu a Navàs

També aquest dissabte, l'Ajuntament de Navàs va fer saber que s'havia confirmat un cas positiu al municipi. «La persona en qüestió va notar símptomes i de seguida es va posar en contacte amb les autoritats sanitàries». Està confinada al seu domicili i «es troba bé de salut», explicava el consistori.

Segons informació de l'ICS a la Catalunya Central, que va corroborar les dues morts a Berga, ahir, a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès hi havia 122 positius confirmats.



191 defuncions a Catalunya

A Catalunya, el departament de Salut va informar a la nit que s'havien confirmat 501 nous positius del coronavirus SARS-COV-2 amb relació a divendres, cosa que elevava la xifra total a 4.704. Fins ahir, del total de casos acumulats havien mort 191 persones, 69 més que el dia anterior. Del total d'afectats –els esmentats 4.704–, va informar que 449 persones estaven greus. A més a més, 610 casos són professionals sanitaris.



Igualada acumula 220 positius

Pel que fa a Igualada, Salut va confirmar un total acumulat de 220 positius de coronavirus SARS-CoV-2 d'ençà que es va declarar el brot. Sis persones estaven greus i 28 havien mort amb la Covid-19, quatre més que el dia anterior. Del nombre total de casos, 91 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de l'epidèmia, s'havien comptabilitzat fins ahir un total de 180 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb Covid-19 a Catalunya.

A Espanya, les últimes dades del ministeri de Sanitat situaven en 24.926 els casos confirmats i en 1.326 les persones mortes, 324 les últimes hores de la jornada d'ahir.