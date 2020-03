«En el moment que calgui aquí, estarem a plena disposició»

Les tintoreries petites viuen una situació especial. Des del gremi estan mirant de gestionar amb les autoritats que les que no fan treball al sector sanitari puguin ser excloses de la catalogació de serveis essencials durant aquesta crisi. En el cas de Netsec Cerdanya, enfocada especialment al sector de l'hostaleria, Elisenda Roman obre dues hores al públic al matí per si hi ha algun servei necessari, com ara el d'un conductor de servei públic que necessitava una jaqueta, i es manté en situació de guàrdia per si cal actuar: «No sé què passarà aquí, en el moment en què això es desbordi i necessitin serveis, Netsec està a la seva plena disposició». Durant el confinament, l'activitat a la tintoreria s'ha reduït a zero pràcticament: «La gent s'ha quedat a casa i ha entès que la roba que no és imprescindible la pot netejar després», ha remarcat Roman.