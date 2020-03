Dolors Marmi regenta la carnisseria de cal Catí de Berga des fa més de tres dècades. L'estat d'alarma ha fet que els comerços només despatxin al matí. En establiments d'alimentació, s'han extremat les estrictes mesures d'higiene que ja s'apliquen normalment. En el seu cas, a més dels guants que ja duen habitualment, també serveixen amb mascareta i no deixen entrar més de dues persones alhora a la botiga

Ella i la seva dependenta, Vanesa Ribera, viuen la situació «amb molta angoixa, arribem a casa al vespre molt cansades per la responsabilitat comunitària que tenim per proveir d'aliments encara que estem fent els serveis bàsics». Destaca que en episodis de crisi es palesa que «els productes de proximitat són la nostra salvació» perquè garanteixen l'abastiment, i diu que hi ha clients que «ens feliciten» per la feina que fan.