Salut destina180 llits de l'Hospital General per a malalts d'Igualada

El departament de Salut ha habilitat 180 llits de l'Hospital General de Catalunya, centre privat ubicat a Sant Cugat de Vallès, per derivar-hi pacients de l'Hospital d'Igualada amb l'objectiu de reduir la pressió assistencial del centre, molt afectat pel brot de coronavirus.

En una roda de premsa, el portaveu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Josep Maria Soto, va explicar que ja han començat a derivar pacients, ahir ja en van traslladar 10, de la Conca d'Òdena a l'Hospital General de Catalunya. Soto va explicar que aquesta mesura servirà «per intentar controlar la pressió assistencial i donar temps al fet que els professionals que ara estan de baixa es puguin reincorporar i, en la mesura que sigui possible, tornar a la normalitat».

Dels 180 llits, hi ha espai per a ingressos hospitalaris convencionals i per a crítics i llits de la Unitat de Cures Intensives, encara que el portaveu del SEM no va especificar en quina proporció i va dir que s'ocuparan «en funció de les demandes i la situació clínica dels malalts». En total, l'Hospital General de Catalunya disposa de 297 llits convencionals i 22 d'UCI.

El portaveu del SEM va subratllar que les tasques assistencials a l'Hospital d'Igualada «no han minvat» i que «s'està treballant amb molt esforç».

A més, va detallar que el centre ha incorporat 24 professionals de reforç nous (cinc metges, onze infermeres i set tècnics assistencials) que s'han contractat «com a mesura excepcional per intentar mitigar aquesta pressió que té l'hospital».

En la roda de premsa també hi va participar la gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, Anna Forcada, que va recordar que l'activitat urgent d'atenció primària dels municipis confinats es concentrarà al CAP Anoia, que a més tindrà servei de radiologia les 24 hores del dia, per ser «més resolutius i ajudar a descongestionar» l'hospital. Es tancaran el CAP Nord i el CAP de Santa Margarida de Montbui, i al de Vilanova del Camí s'hi farà pediatria, el servei d'atenció sexual i reproductora i odontologia. L'Hospital d'Igualada és el focus del principal brot de coronavirus al país i durant els propers dies s'espera que arribi a un pic de casos.