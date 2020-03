«Tothom té por però crec que es valora que obrim com sempre»

Per a Leopoldo Espinola, veí de Sant Joan, de 49 anys, poder obrir cada dia el quiosc per oferir als seus clients informació és «tan necessari com poder anar a comprar el pa o a la farmàcia». Fa 21 anys que s'hi dedica i, ara, equipat amb màscara i guants, explica que viu la situació fent cas de les «mesures indicades i amb tranquil·litat». Són dies estranys, diu, amb la visita de la clientela habitual que ja no s'atura a fer petar la xerrada i la pèrdua, això sí, del «comprador passavolant». Les vendes han baixat aquesta última setmana i el que «surt» són els diaris, les revistes per a la canalla («amb alguna cosa s'han d'entretenir, pobrets, tot el dia a casa»), i els passatemps. Els clients mantenen la distància de seguretat i molt més que abans, explica, «porten els diners justos i els deixen al taulell. La gent té por però crec que es valora que obrim com fem sempre».