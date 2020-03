UP denuncia que hi ha ajuntaments que no permeten els mercats a l'aire lliure

El sindicat Unió de Pagesos ha denunciat públicament que hi ha ajuntaments a Catalunya que, «contravenint la resolució del Departament de Salut, el Reial Decret d'estat d'alarma i el Reial Decret que regula la venda directa de productes peribles, impedeixen els mercats de productes frescos a l'aire lliure de capacitat inferior a 1.000 persones». Segons UP, aquest fet, «a més de vulnerar la regulació d'emergència vigent i de venda directa», perjudica la pagesia i la ciutadania pel fet que entorpeix l'accés als aliments.

En un comunicat que ha fet públic, Unió de Pagesos demana als ajuntaments que no permeten aquests mercats esmentats que rectifiquin. En aquest sentit, insta les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalu-nya, que facin una crida a «complir els criteris d'obertura dels mercats de productes frescos a l'aire lliure autoritzats i obligatoris». UP argumenta que «tal com estableix el departament de Salut, cal garantir la continuïtat dels mercats d'abastiment de productes frescos a l'aire lliure, i el Reial Decret que regula l'estat d'alarma aprovat el 14 de març pel Govern estatal estableix, al seu torn, que caldrà respectar les resolucions aprovades per les comunitats autònomes». Per això insisteix que les administracions competents, en aquest cas les locals, han de facilitar els mitjans per garantir la continuïtat dels mercats de productes frescos a l'aire lliure «amb les condicions de seguretat decretades contra el coronavirus de la Covid-19».