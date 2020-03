Zàmbia i la República Democràtica del Congo rebaixen la tensió fronterera

Zàmbia i la República Democràtica del Congo han obert una via de diàleg diplomàtic per intentar resoldre el conflicte derivat de l'ocupació per part de tropes zambianes d'un espai del llac Tanganica controlat per la RDC.

En l'última setmana s'han produït combats entre forces de la RDC i les de Zàmbia en el llogaret de Kibanwa, que reclama Zàmbia, segons informa l'emissora de la missió de l'ONU a la RDC, Ràdio Okapi.

Tot va començar quan els militars zambians perseguien pescadors congolesos que havien penetrat il·legalment en aigües de Zàmbia i havien emprat xarxes prohibides. Els soldats zambians van irrompre al llogaret i van hissar la bandera del seu país en substitució de la congolesa. Després hi va haver topades entre forces navals dels dos països.