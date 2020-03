El Bages tanca totes les deixalleries però garanteix la recollida i tractament de residus

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha tancat totes les deixalleries fixes i mòbils de la comarca, però per ara manté inalterat el servei de recollida, recepció i posterior tractament del material a la planta de Bufalvent. Tanmateix les mesures de restricció per contenir la propagació del coronavirus han obligat a posar en marxa un pla de contingència i reorganització interna per garantir que es podrà continuar oferint el servei quan toca. D'aquesta manera «tenim un cert marge de maniobra per seguir treballant i assegurar la prestació d'un servei del tot indispensable», apunta el gerent del Consorci, Ricard Jorba.

Les noves mesures afecten especialment la quinzena d'operadors que treballen a les instal·lacions del Parc Ambiental de Bufalvent, on es fa la recepció i el tractament dels residus que arriben de tota la comarca (i dels municipis del Moianès que abans pertanyien al Bages), tenint en compte que és el punt «essencial» de la cadena «perquè si els camions no poguessin buidar tampoc no podrien recollir», apunta Jorba.

En aquest sentit «hem reduït al mínim l'activitat» per bé que es tracten completament tots els residus que arriben, i s'ha fet un ajustament de la plantilla, de manera que només treballa una part, mentre que la resta es queda confinada a casa però en disposició de poder treballar en cas que fes falta. La setmana vinent es farà un canvi de torn, i la intenció és que es continuï fent sucessivament d'aquesta manera fins que duri el confinament.

Per altra banda, el servei de recollida, en principi, es manté inalterat i sense que fins ara s'hagi detectat cap afectació que el faci variar, pel que fa tant a la recollida del rebuig i l'orgànica que organitza cada municipi com la de paper, vidre i envasos que compta amb el servei d'Ampans, amb uns 25 treballadors que fan la recollida a tota la comarca, i que es continua fent amb la periodicitat habitual. I és que, en aquest cas, es considera que no hi ha una situació tan de risc com a la planta de Bufalvent, ja que es tracta d'una feina en espais oberts, i en què els empleats treballen per parelles (el camioner i l'ajudant) però sols, sense entrar en contacte amb ningú més, «de manera que, en principi, no es poden contaminar ni poden contaminar», diu Jorba, i tenint en compte que «compleixen en tot moment les mesures de seguretat»: per exemple, s'asseuen a més d'un metre de distància, es netegen i es desinfecten tots els espais inclosos els volants i els canvis de marxa dels vehicles, i es procura que hi hagi un mínim d'intercanvi de maquinària entre persones, afegeix Jorba. I és que, en tots els casos, s'han intensificat les mesures preventives per evitar el contagi del coronavirus, i que s'afegeixen a l'ús de guants, equips de protecció individual i ara també de màscares.

Pel que fa al personal tècnic de les oficines, s'ha optat pel teletreball, de manera que el servei d'atenció continua estant disponible per mòbil o per correu electrònic.



Deixalleries, ni mòbils ni fixes

Amb l'aplicació de les noves mesures, aquesta setmana han deixat de funcionar les deixalleries, tant fixes com mòbils, entenent que «és un servei d'excel·lència per millorar la recollida selectiva però no és una qüestió urgent de vida o mort», apunta Jorba. En aquest cas, el servei de recollida al Bages també el fa personal d'Ampans, però com que és un servei en què hi ha més possibilitats d'interacció amb el públic i, per tant, més risc de contagi, s'ha decidit de prescindir-ne fins a nou avís.

El Consorci encara no ha pogut avaluar el possible impacte que hagi pogut tenir fins ara el confinament en la generació de residus, però d'entrada no s'espera que hi hagi diferències considerables, diu Jorba, si bé encara és massa d'hora per valorar-ho. Afirma que, si bé per una banda no hi haurà residus de bars i restaurants, possiblement augmentaran els domèstics, tenint en compte que, guardant les distàncies, proporcionalment solen ser més generadors de residu, entre altres coses perquè no fan un consum a l'engròs. En el fons, «la gent és la mateixa; l'únic que passa és que està en llocs diferents».