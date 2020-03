Castells reclama les 4.000 màscares que l'Hospital d'Igualada necessita de manera urgent

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va denunciar ahir, en la compareixença que fa diàriament, que les 4.000 màscares que reclamava fa uns dies per al personal de l'Hospital d'Igualada «encara no han arribat» i que tampoc no és previst que arribin aquest dilluns. No volem entrar en cap polèmica, només necessitem que el material de protecció arribi al centre. La situació és molt greu», va subratllar.

Sobre el reforç de personal a l'hospital igualadí, que des de l'inici del brot té 24 sanitaris nous, va dir que «no es suficient». Va demanar més suport mèdic no només a l'hospital, sinó també a l'atenció primària i també a les residències

En nom dels alcaldes i alcaldesses de la zona confinada va celebrar l'anunci que dissabte va fer Salut de posar a disposició de l'Hospital d'Igualada 180 llits de l'Hospital General de Catalunya amb l'objectiu de treure pressió al centre sanitari de la capital de l'Anoia. Va dir, però, que fan falta més professionals als diferents serveis assistencials, també a la primària, per fer front a la crisi pel coronavirus. «Necessitem més efectius i més suport mèdic i d'infermeria», va reclamar.