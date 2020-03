Al carrer de Carrió la pastisseria Perarnau hi ha penjat un cartell on avisa que fins que no s'acabi el confinament no tornaran a obrir. També han decidit tancar a la pastisseria K.K.O del carrer Nou de Santa Clara. Toni Pladellorens deia ahir que «vam veure que les comandes grans que són les que hi havia previstes s'havien anul·lat». Per a ell, l'opció on-line no és viable perquè «no tinc personal per repartir», remarcava.