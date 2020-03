Entra en vigor a partir d'avui el certificat autoresponsable per justificar desplaçaments

Avui entra en vigor el «certificat autoresponsable de desplaçament» que va ha impulsat la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquesta matinada, es recomanable que els ciutadans descarreguin per internet un formulari que hauran d'emplenar cada cop que es desplacin. Al document hauran d'indicar el supòsit permès pel qual surten de casa seva, amb la finalitat de mostrar-lo als Mossos d'Esquadra si els ho demanen. Al document, els ciutadans hauran de seleccionar una de les opcions que inclou per sortir a la via pública i d'aquesta manera indicar la raó del seu desplaçament. El certificat inclou les opcions d'anar a adquirir aliments, acudir a un centre sanitari, desplaçar-se al lloc de treball, tornar a la seva residència habitual, assistir persones que ho requereixen, anar a una entitat financera i una causa de força major.

El ciutadà també ha d'especificar l'adreça d'origen, la de destinació i les seves dades personals al document, que «facilitarà el treball del ciutadà i dels cossos policials que vetllen pel compliment d'aquest confinament», segons va afirmar el conseller d'Interior Miquel Buch en una compareixença divendres.

Ahir, en una altra roda de premsa el conseller d'Interior va afegir que el departament treballa per oferir una app mòbil per portar el certificat d'autoresponsabilitat sense la necessitat d'haver-lo de portar físicament.

Pel que fa a les sancions imposades fins ara, Miquel Buch va informar que durant ahir es van aixecar 3.194 denúncies a Catalu-nya per incomplir el confinament i posar en risc altres persones. A més, es van identificat 12.288 vehicles per part del dispositiu format per Mossos, Policies Locals i Guàrdia Urbana.

Buch va informar dissabte de 2.805 sancions per incomplir el confinament a Catalunya, una xifra que ahir va estar de 3.194 denúncies més. Pel que fa als vehicles, la xifra ha disminuït lleugerament: de 12.741 identificacions dissabte per les 12.288 d'ahir.

El conseller també va explicar que el nombre d'agents policials confinats a casa va augmentar a 1.190, i que hi ha 26 policies amb positiu per coronavirus. El conseller d'Interior va assegurar que el departament treballa amb «totes les eines» que disposa per afrontar aquesta situació.

D'altra banda, també a Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir una resolució que establirà que les empreses catalanes han de garantir una distància mínima de metre i mig entre els treballadors, excepte sanitaris, serveis socials i cossos i forces de seguretat.

Torra va fer l'anunci en el transcurs d'una roda de premsa telemàtica després de participar en la reunió, també per videoconferència, dels presidents autonòmics amb el cap de Govern, Pedro Sánchez.